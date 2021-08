iPhone X sopravvive a una caduta di oltre 3000 metri

Nel corso degli ultimi anni, non sono state poche le segnalazioni che hanno approfondito diversi casi che certificano quanto gli smartphone realizzati da Apple risultino resistenti a cadute e non solo. Trattandosi di prodotti generalmente high-end, e comunque con un certo costo anche per i modelli “peggiori” di ogni linea, si tratta di una caratteristica normale, ma una recente notizia ha sottolineato il fatto che questa possa davvero superare ogni limite. Come recentemente riportato sulle pagine di Gizmochina, un iPhone X è caduto da un volo, ed è riuscito a resistere alla caduta.

Parliamo di oltre 3.000 metri, precisamente 3,35 km, e il bello è che questo non è caduto in acqua, ma ha resistito all’impatto con il terreno. La notizia è stata presentata dal proprietario sulla piattaforma di Aviator, il quale si stava recando ad Atlanta da Colorado Springs. David, questo il nome dell’uomo, ha deciso di scattare delle foto al magnifico panorama con il suo iPhone X, ma una folata di vento gli ha fatto sfuggire il dispositivo di mano, che è di conseguenza caduto a picco per migliaia di metri.

Attraverso l’app Find My iPhone, David è riuscito però a trovarlo, ad Arkansas, dopo oltre 1 ora di ricerca. Il risultato è stato incredibile, poiché il dispositivo era in buone condizioni, batteria a parte. C’è da specificare che questo è caduto su un terreno morbido, il quale potrebbe aver aiutato l’iPhone X a non distruggersi in mille pezzi, e va sottolineato anche che era presente un case della serie Otterbox Defender, il quale ha sicuramente parato in parte l’urto.

Ciò non vuol dire che sia normale far cadere il proprio iPhone di pochi metri, ma senza dubbio questo risultato non fa come detto che certificare la resistenza dei dispositivi realizzati dal colosso di Cupertino.