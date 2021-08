Intervista col Vampiro: Jacob Anderson sarà Louis nella serie TV

26—Ago—2021 / 12:00 AM

La produzione della serie TV dedicata a Intervista col Vampiro ha trovato l’interprete di Louis: stiamo parlando di Jacob Anderson, conosciuto per aver lavorato al telefilm dedicato a Game of Thrones. Anderson si unisce a Sam Reid che sarà Lestat.

Jacob Anderson sarà il secondo attore a interpretare Louis in Intervista col Vampiro dopo che nel film del 1994 la parte è andata a Brad Pitt. Louis de Pointe du Lac è un proprietario terriero che dopo aver perso la moglie ed il figlio, non provando più attaccamento per la vita, viene vampirizzato da Lestat de Lioncourt.

Alan Taylor dirigerà i primi due episodi della serie TV su Intervista col Vampiro che sarà composta complessivamente da otto puntate. Sembra che il telefilm debutterà nel 2022 su AMC ed AMC+. Rolin Jones farà da sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner della serie, dopo aver stretto un accordo complessivo con gli AMC Studios. Mentre tra i produttori esecutivi ci saranno Mark Johnson, Anne Rice e Christopher Rice.

L’idea, a quanto pare, non è tanto quella di seguire solo l’ordine cronologico dei libri, ma di creare una sorta di Riceverse, un franchise di serie vampiriche intrecciate tra di loro in stile Marvel / DC. Secondo Mark Johnson: