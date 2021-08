Instagram introduce ufficialmente le pubblicità nello shop

Instagram si sta aggiornando in questi giorni, introducendo nella sezione shop dell'applicazione - come recentemente confermato - le pubblicità per gli utenti.

Le pagine di Engadget, come ripreso da PhoneArena, hanno riportato il fatto che Instagram ha deciso di puntare molto sulle pubblicità, in quanto Facebook ha confermato la sua intenzione di inserirle in un altro posto presente all’interno dell’app. Vi avevamo parlato tempo a dietro della questione (trovate a questo link il nostro approfondimento) e ora la sezione Shops si è aggiornata ufficialmente con l’arrivo delle pubblicità per gli utenti, ma per fortuna non c’è da preoccuparsi. Queste saranno disponibili per tutti e arriveranno gradualmente nel corso dei prossimi giorni.

Come mostrato nelle prime immagini, tutti i contenuti di questo tipo contengono un tag che specifica il fatto che si tratti di prodotti sponsorizzati, il quale serve al fine di permettere agli utenti di scoprire se quanto stanno visualizzando è lì per via di pubblicità pagate. Parliamo di una funzionalità abbastanza simile ai post a pagamento che appaiono nella home, e risulterà di conseguenza alquanto intuitiva per gli utenti che utilizzano giornalmente la piattaforma.

Per il resto, il tutto rimarrà come confermato uguale, e le pubblicità puntano a non essere molto invasive. Parliamo infatti di prodotti che verranno mostrati semplicemente affianco ad altri che gli utenti stanno visualizzando, e magari potranno in realtà risultare anche piacevoli da scoprire, visto che si tratterà di prodotti correlati alle ricerche. Nel momento in cui si interagirà con questi, non si noteranno particolari differenze rispetto a quanto avviene normalmente.

Si tratta di un periodo di fuoco per Instagram, pronto da tempo ad aggiornarsi con molteplici novità. Recentemente infatti, è stato aggiunto il nuovo sticker all’applicazione che riguarda le storie, il quale è pronto a sostituire del tutto lo swipe-up, che ha vita breve. Vi abbiamo parlato della novità in questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso il seguente link.