Instagram: partono i test per le pubblicità per Shops

Sembra che le pubblicità di Instagram stiano per avere un’impennata, per via di una nuova funzionalità che la compagnia ha scelto di impiegare per le proprie pagine. Si tratta nello specifico dii un test dedicato all’inserimento di ulteriori spazi dedicati agli inserzionisti, che infatti sembra avranno presto modo di inserire e far visualizzare i propri contenuti nella sezione Shops. Attualmente, come confermato dalle pagine di TechCrunch, si tratta di una feature esclusiva per gli inserzionisti del territorio americano, almeno per il momento, e il tutto è ancora in piena fase di testing.

C’è da specificare quindi che la novità non è ancora confermata a pieno, e la piattaforma potrebbe decidere di rimuovere la novità in caso di feedback negativo da parte dell’utenza. Tuttavia, i piani sono quelli di ingrandire la possibilità a nuovi inserzionisti, il che in realtà potrebbe far piacere agli utenti. Le pubblicità della sezione Shops sono infatti legate a prodotti che potranno essere acquistati, e la community si sta quindi trovando in queste ore davanti a consigli particolarmente facili da consultare, che possono essere seguiti semplicemente acquistando i prodotti suggeriti con un paio di tocchi.

Questo è particolarmente utile per la piattaforma anche però considerando il semplice spazio pubblicitario, il quale è infatti una delle principali fonti di reddito per Facebook, come avviene per molte altre compagnie. Le pubblicità sono già arrivate nei Reels, ed è praticamente certo che il colosso farà il possibile in futuro al fine di inserirle in qualunque spazio dove queste risulteranno utili, e possibilmente non troppo decontestualizzate.

