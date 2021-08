Instagram: dei truffatori si fanno pagare per bannare account

Come riportato sulle pagine di The Verge, sono attualmente in corso delle vere e proprie truffe che permettono di pagare per bannare account altrui.

Nel mondo di Internet le truffe non mancano di certo, e ogni giorno abbiamo purtroppo modo di sentirne di tutti i colori. Questa volta si parla di Instagram, e dell’ecosistema che ancora una volta è minacciato da un raggiro a dir poco grave, il quale sta tra l’altro facendo fruttare ai diversi interessati ingenti quantità di denaro. Parliamo della possibilità di pagare i truffatori al fine di bannare account di persone innocenti, che vengono permanente chiusi per via di una “falla” del sistema all’apparenza alquanto facile da sfruttare.

Andando nello specifico, come spiegato da Motherboard e riportato sulle pagine di The Verge, i truffatori sfruttano degli account verificati al fine di impersonare gli utenti che fanno bannare sotto pagamento, accusando questi ultimi (nel caso in cui non siano a loro volta verificati) di aver copiato il proprio profilo. Instagram ovviamente, non conoscendo la situazione, si trova quindi a dare più conto alla parola dei profili verificati, ed ecco che nel giro di poco tempo account vengono chiusi senza alcun motivo e senza troppe spiegazioni.

Inoltre, si parla anche di un secondo business collegato, visto che i proprietari di account bannati attraverso questo metodo vengono contattati dai truffatori, i quali offrono loro aiuto – anche questa volta – sotto lauto pagamento. In questo modo, per un’operazione gli interessati ricevono due volte il denaro, e il risultato finale resta pressoché invariato, anche se riescono a causare danni a normali proprietari innocenti di account.

Speriamo che l’amministrazione di Instagram si accorga al più presto della situazione e faccia il possibile per evitare episodi del genere, i quali causano non pochi grattacapi per gli utenti che usano la piattaforma, anche nel caso in cui questi non abbiano in alcun modo violato le regole presenti.