Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro avranno il sensore per le impronte sotto al display?

Google ha da poco mostrato al mondo I suoi nuovi smartphone high-end Pixel 6 e Pixel 6 Pro, fornendoci diversi dettagli in merito ai due sistemi, anche se mancano moltissime informazioni relative alle potenzialità dello stesso. Non Abbiamo infatti ancora dati precisi relativi al nuovo SoC Tensor, come anche ulteriori novità che la compagnia potrebbe aver inserito all’interno dei suoi due prossimi gioiellini, di cui si parla per via dei molti leak che continuano a emergere in rete.

Non è passato molto da quando la beta di Android 12 ha leakato la presenta di un sensore sotto allo schermo per i Pixel 6, e la cosa sembra sia stata confermata proprio da Google stessa. Come riportato da Mishaal Rahman di XDA-Developers, e ripreso sulle pagine di TechRadar, Hiroshi Lockheimer (Senior Vice President di Google per Android) ha mostrato uno screenshot che potrebbe aver suggerito l’inserimento nel dispositivo per la novità in questione. Il tutto è stato velocemente rimosso, ma come potete vedere la Tweet qui di seguito, gli screen sono stati salvati e ricondivisi velocemente, e il tutto non è neanche particolarmente nascosto, quanto più alquanto palese.

Hiroshi Lockheimer apparently posted (and then deleted) a screenshot from what's likely the Pixel 6 Pro (the image resolution was 1440×3200.) The phone is connected to Verizon 5G, likely the carrier's sub-6GHz network. Also shown is the position of the UDFPS. H/T @jspring86az pic.twitter.com/Pessh7RvNV — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 24, 2021

Il Tweet di Lockheimer puntava a mostrare Material You di Android 12, che invece alla fine ha svelato tutt’altro per errore, anche se ciò non è ovviamente confermato ciò risulta di conseguenza alquanto probabile, considerando come accennato la presenza più che evidente del simbolo del sensore.

Staremo a vedere se in seguito a questa simpatica gaffe la compagnia confermerà la presenza del sensore futuristico, novità che gli utenti potrebbero apprezzare e che risulta come noto particolarmente comoda. Non sappiamo se all’effettivo questa si presenterebbe sia per il nuovo smartphone Pixel 6 che per la versione Pro migliorata, e dovremo anche in questo caso aspettare ulteriori dettagli per saperne di più, almeno per il momento.