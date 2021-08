Blue Origins New Shepard: in vendita il modellino del razzo che ha portato Jeff Bezos nello Spazio

La Estes ha prodotto un modellino in scala del Blue Origin New Shepard, il razzo che ha portato Jeff Bezos nello Spazio. Costa 69,99$ e può volare.

Il 20 luglio Jeff Bezos e altre tre compagni di viaggio hanno raggiunto un altitudine di circa 100Km dal livello del mare, toccando i confini dello Spazio a bordo del New Shepard della Blue Origin, la compagnia da lui fondata.

Per la gioia degli impallinati di Spazio e dei fan della Blue Origin, ora è possibile celebrare quel traguardo grazie ad un modellino in scala del razzo New Shepard prodotto su licenza ufficiale dall’azienda Estes.

È in scala 1/66 e costa 69,99$. Sul sito dell’azienda è già possibile effettuare il preordine. C’è anche un bundle che include un Porta-Pad II Launch Pad, un controller per gestire il lancio – il razzo può volare fino a 120 metri da terra – un pacchetto di motori C5-3 e altre parti di ricambio.

La Estes è un’azienda specializzata proprio nella produzione di modellini di razzi realmente funzionanti. Usano dei propulsori creati per i modellini e atterrano usando un paracadute. L’azienda ha annunciato il suo nuovo prodotto con un trailer ufficiale, che trovate in apertura.

Estes è orgogliosa di aver stretto una partner con la Blue Origin, assieme possiamo offrire un pezzo di storia in grado di ispirare i ragazzi a sognare ed immaginare. Il modellino pronto per il volo del New Shepard è una perfetta aggiunta per la mensola del tuo ufficio, oppure per ricreare in prima persona il volo del razzo

recita la descrizione del modellino sul sito ufficiale della Estes.

La replica del Blue Origin New Shepard è acquistabile seguendo questo link. Le prime consegne sono previste per novembre del 2021.