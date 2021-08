Oculus Quest 2 torna in vendita con la versione da 128 GB

Finalmente, Oculus Quest 2 è tornato ed è nuovamente acquistabile. Parliamo di un nuovo modello che somiglia particolarmente al precedente, ma che questa volta si offre con un totale di 128 GB di spazio disponibile, miglioramento netto rispetto alla versione da 64 GB. Non è passato molto da quanto per via di diversi problemi, fra cui nello specifico l’irritazione della pelle, Facebook aveva deciso di rimuovere il visore dal commercio temporaneamente, ve ne abbiamo parlato all’interno dell’articolo che trovate a questo link.

Parliamo come sempre della solita opzione totalmente VR di Oculus, che permette infatti di vivere del tutto l’esperienza senza l’utilizzo di un computer, sfruttando invece il sistema all in one per giochi e applicazioni. La novità particolarmente interessante sta nel fattore prezzo, visto che la nuova versione da 128 GB, che si porta a metà fra le iniziali da 64 GB e 256 GB, ha lo stesso costo di quella con il taglio di memoria minore, ed è di conseguenza più conveniente per gli utenti.

Troviamo un prezzo in Italia di 349,99€, ma c’è da considerare che per via della carenza di scorte iniziano già a esserci i primi problemi per l’acquisto, con alcune spedizioni che risultano infatti particolarmente lontane. La vera data di lancio è il 30 agosto 2021, ma potrebbero di conseguenza volerci delle settimane ulteriori prima che il prodotto possa arrivare nelle case di tutti gli utenti che desiderano metterci mano.

Speriamo ovviamente che il ritorno del visore porti con sé anche buone notizie, come ad esempio l’annuncio di nuovi titoli interessanti da parte di Facebook, ma potrebbe anche trattarsi del preludio per una nuova versione del Quest 2 che punterà a migliorare nel corso dei prossimi mesi le potenzialità del dispositivo, che si tratti di un all-in-one o di un device più classico come il Rift S.