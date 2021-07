Oculus Quest 2, Facebook sospende le vendite: “il visore irrita la pelle”

Facebook ha sospeso la vendita dell’Oculus Quest 2, visore per la realtà virtuale. La decisione è stata presa dopo che diversi clienti hanno riportato di aver riscontrato un’irritazione della pelle causata dal contatto con il visore. Dopo un’attenta indagine, l’azienda ha confermato il problema, ritirando provvisoriamente il prodotto dal mercato.

In alcuni casi, scrive CNET, l’irritazione si è manifestata severamente, con utenti che hanno denunciato gonfiori e fastidi molto forti.

Facebook doterà il visore di una nuova fascia di silicone, che dovrebbe risolvere il problema. I possessori del visore Oculus Quest 2 potranno richiedere all’azienda la fascia di silicone gratuitamente.

I consumatori che hanno riportato un’irritazione della pelle o qualsiasi altra reazione devono interrompere immediatamente l’uso del visore e contattare Facebook Technologies per ricevere la loro fascia di silicone gratuita

si legge in un comunicato dell’US Consumer Product Safety Commission

Facebook invece ha cercato di calmare i clienti, specificando che in assenza di irritazioni non è necessario smettere di usare il visore, ma che comunque tutti i clienti – a prescindere dalla presenza di sintomi – hanno diritto alla cover in silicone.

Secondo le prime indagini, la reazione non è causata da un’allergia ma si tratterebbe di dermatite da contatto. “Nella maggior parte dei casi, i problemi si risolvono nel giro di pochi giorni senza bisogno di un trattamento medico”, ha detto un dermatologo contattato da Facebook. (Immagine in apertura via Cnet.com)

