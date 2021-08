Messenger compie 10 anni, arrivano nuove feature

Messenger compie gli anni, nello specifico spegnendo un totale di 10 candeline, ed è per questo che Facebook ha deciso di inserire all’interno dell’applicazione di messaggistica stand-alone delle nuove funzionalità particolarmente interessanti, disponibili sia per sistemi iOS che Android. Il tutto arriva dopo pochissimo tempo da quando è stato confermato da parte della compagnia che delle funzionalità esclusive di Messenger, ovvero chiamate video e vocali, sono pronte per tornare anche su Facebook, ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui.

Si parte innanzitutto con una serie di giochi che prendono il nome di Poll Games, ovvero dei piccoli sondaggi da condividere con i propri amici. Gli utenti in America possono ora inoltre condividere denaro utilizzando Facebook Pay. Troviamo inoltre un nuovo tema dedicato, effetti AR e una nuova Soundmoji per celebrare il compleanno, come anche una canzone di compleanno e ulteriori effetti dedicati alla lieta celebrazione.

Fra le altre novità è stata confermata la presenza di un effetto che collega le parole alle emoji. Grazie a questo sarà possibile scegliere alcune parole “chiave”, e nel momento in cui queste arrivano in chat ci sarà un effetto a tutto schermo con l’emoji scelta. Facebook ha inoltre confermato che ha reso più facile da utilizzare la condivisione dei contatti con gli amici in chat, grazie a una nuova azione dedicata, utile per inviare profili di altre persone in maniera facile come avviene normalmente per foto e post.

Insomma, la mole di novità non è da trascurare e per fortuna a distanza di 10, grazie al successo che questa ha ottenuto, Facebook continua a supportare pienamente Messenger, arrivata come app individuale proprio al fine di offrire più funzionalità rispetto al semplice software del social network, al quale è però ovviamente collegata in particolar modo.