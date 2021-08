Facebook: tornano in prova le chiamate sull’app principale

Come confermato da Mark Zuckerberg alle pagine di Bloomberg, Facebook sta per reintrodurre per alcuni utenti le chiamate sull'app principale della piattaforma.

Come annunciato da parte di Facebook recentemente, presto l’app principale si aggiornerà con due importanti novità, che in realtà erano già presenti da tempo e sono state spostate solamente su Messenger. Parliamo delle chiamate audio e video, le quali potrebbero essere quindi disponibili per più utenti e diventare molto più accessibili. Il tutto è però per il momento ancora in fase di prova, e all’effettivo Facebook ha confermato che la novità è disponibile solamente per una cerchia ristretta dell’utenza, fino a che probabilmente ulteriori testi verranno condotti.

La novità è stata annunciata da Mark Zuckerberg stesso alle pagine di Bloomberg, il quale sembra abbia deciso di tornare indietro rispetto ai cambiamenti apportati all’ecosistema nel corso dei prossimi mesi. Fino a qualche anno fa, Messenger non era infatti necessario per inviare messaggi, il che era possibile direttamente dall’app di Facebook, e il trasferimento viene fatto al fine di introdurre ulteriori novità senza appesantire il sistema principale.

Non sappiamo se all’effettivo questo porterà a una reintroduzione anche del sistema di messaggistica all’interno dell’applicazione principale, o se si tratti di una prova atta a far funzionare solamente le chiamate per tutti gli utenti, con un update nel corso delle prossime settimane che consentirebbe la situazione. Per il momento quindi, il resto delle potenzialità di Messenger restano del tutto esclusive, almeno fino a che l’azienda non ci parlerà in maniera specifica di eventuali cambiamenti.

Restiamo di conseguenza in attesa di aggiornamenti da parte della compagnia in merito a quali saranno i suoi piani per migliorare la comunicazione degli utenti su mobile. Sapevate che recentemente le chiamate su Messenger hanno ricevuto un update che ha introdotto la crittografia end-to-end? Vi abbiamo parlato della questione in maniera approfondita all’interno dell’articolo che potete leggere al seguente link.