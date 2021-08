Maya e i tre guerrieri: Teaser ufficiale e foto della miniserie animata Netflix

In un mondo pieno di magia, una principessa guerriera di ispirazione mesoamericana intraprende un'avventura epica in Maya e i tre guerrieri, presto su Netflix.

In un leggendario mondo diviso tra quattro regni e dove la magia è reale, vive Maya, una principessa guerriera coraggiosa e ribelle che parte per un’avvincente missione con l’obiettivo di realizzare un’antica profezia. Sarà in grado di battere gli dei e salvare l’umanità?

Dall’autore Jorge R. Gutiérrez (“El Tigre“, “Il libro della vita“), Maya e i tre guerrieri è un’epica serie animata raccontata in nove leggendari capitoli, in arrivo in esclusiva su Netflix quest’autunno.

Il cast di doppiatori è ricchissimo: Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina, Kate del Castillo, Danny Trejo, Cheech Marin, Rosie Perez, Queen Latifah, Wyclef Jean, Jorge R. Gutiérrez, Sandra Equihua, Isabela Merced, Chelsea Rendon, Joaquín Cosío, Carlos Alazraqui e Rita Moreno.

Leggi anche: