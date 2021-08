Electronic Arts rende pubblici 5 suoi brevetti sull’accessibilità

Electronic Arts ha recentemente annunciato che render pubblici 5 suoi brevetti legati all’accessibilità per il mondo dei videogiochi. In questo modo, come confermato, punta a favorire ogni sviluppatore nell’industria per rendere le proprie esperienze più accessibili, senza che ci sia alcun guadagno per EA.

Fra questi troviamo anche il Sistema di ping di Apex Legends, particolarmente apprezzato dall’utenza e riproposto in salsa diverse in diversi altri titoli dopo il debutto del battle royale. È inoltre confermato che nuovi contenuti potrebbero essere aggiunti in futuro allo stesso modo. L’unica eccezione riguarderà chi ha fatto causa a EA per ulteriori brevetti, in quanto questi individui non potranno fruire della nuova iniziativa.

Trovate qui di seguito la lista dei cinque brevetti di cui si è parlato, riportati sulle pagine di VideoGamesChronicle: