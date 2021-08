Xiaomi Mi 11T Pro: dei leak anticipano le specifiche, verrà lanciato a settembre?

Solamente la scorsa settimane, le pagine di Gizmochina avevano parlato di un evento di Xiaomi pronto a rivelare la serie Mi 11T nella giornata del 23 settembre. Oggi la compagnia ha confermato il suddetto evento, il quale però è fissato per il 15, ma potrebbe all’effettivo essere il palcoscenico in grado di dare vita alle informazioni riportate, mostrandoci la nuova serie di smartphone. La settimana di differenza non fornisce particolare autorità al leak in questione, ma c’è da specificare che Xiaomi potrebbe aver cambiato all’ultimo i suoi piani. Trovate a questo link il nostro articolo in cui abbiamo parlato del recente annuncio della conferenza.

Stando al noto portale, le specifiche emerse proprio recentemente dello Xiaomi Mi 11T sono reali, e queste hanno avuto modo di essere riprese nuovamente in seguito a un recente leak. Stando al tipster che ha fornito le suddette informazioni ci troveremmo innanzi a un dispositivo con un display a 120 Hz e un chipset Dimensity 1200. Il Mi 11T Pro dovrebbe invece usare un pannello dallo stesso refresh rate ma questa volta OLED, con potenzialmente una batteria da 5.000mAh e il supporto alla ricarica rapida da 120 W.

Sembra che non mancherà molto prima di poter finalmente scoprire se quanto emerso grazie ai leaker relativamente alla serie Mi 11T sarà reale, considerando il vicinissimo evento di Xiaomi appena menzionato, ma per ora è bene continuare a prendere il tutto con cautela fino a che l’azienda non avrà modo di presentare le sue novità, che potrebbero includere o meno gli smartphone in questione.

Per quanto concerne gli altri dettagli, sia per parlando del Mi 11T che del fratello più grande Mi 11T Pro abbiamo ancora a che fare con un completo mistero, dalla fotocamera alle dimensioni dello schermo, e speriamo di poter scoprire presto di più.