Realme Pad: un tipster ha svelato tutte le specifiche?

Non è passato molto da quanto Realme ha mostrato al mondo il suo Pad durante l’annuncio della serie di dispositivi Realme GT per il mercato indiano. Come riportato da Gizmochina, la compagnia ci ha tenuto a sottolineare che questo si presenterà al pubblico con uno schermo OLED, ma purtroppo non ci sono stati forniti ulteriori dettagli relativi alle dimensioni e a cosa si presenterà sotto la scocca del device. Recentemente però, un tipster potrebbe aver anticipato le specifiche tecniche in questione, le quali vanno però prese come sempre con cautela in attesa di informazioni precise e ufficiali da parte di Realme.

Stando alla dichiarazione, sembra che avremo a che fare con uno schermo (come detto, AMOLED) da 10,4 pollici, alimentato da una batteria da 7.100mAh. Troviamo poi una singola telecamera sul retro, e un totale di 4 speaker. Per quanto concerne le dimensioni, si parla ancora di 246x156x6,8 mm. In passato si era discusso di una camera da 8 MP con autofocus, e di un’ulteriore 8 MP frontale, nonché di una configurazione con 6 GB di RAM e 64 GB per lo storage.

Non sappiamo ancora se il tablet avrà modo di supportare la connettività a 5G, e purtroppo il leak in questione non ci ha per il momento fornito novità aggiuntive in merito a questo dettaglio, non avendo infatti trattato in alcun modo il chip che verrà utilizzato per la realizzazione del dispositivo. Mancano all’appello anche ulteriori informazioni particolarmente richieste e chiacchierate, fra cui la possibile presenza di uno stilo compatibile.

Per fortuna, sembra che non mancherà molto fino a quando avremo modo di scoprire tutti i dettagli e ammirare per bene il dispositivo in funzione grazie ai contenuti della compagnia, e restiamo quindi per il momento in attesa di poter finalmente scoprire di più in merito al Realme Pad.