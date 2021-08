WhatsApp: in beta i messaggi effimeri che scompaiono dopo 90 giorni

Come confermato dalle pagine di WABetaInfo, sono attualmente arrivati in beta i messaggi effimeri che scompaiono automaticamente dalle chat dopo un totale di ben 90

Su WhatsApp sono da poco arrivati i contenuti che dopo una singola visualizzazione vengono rimossi automaticamente dalle chat, e non possono più essere visualizzati in seguito. La compagnia sta tuttavia lavorando ancora per una novità simile e più flessibile, che questa volta punta a migliorare le possibilità dei messaggi effimeri, ormai presenti da diverso tempo e in grado di essere rimossi automaticamente dal sistema dopo un determinato periodo.

Mentre fino a oggi si è parlato però di relativamente pochi giorni, WhatsApp vuole fare un grande salto in avanti, e infatti – come riportato sulle pagine di WABetaInfo e ripreso da Gizmochina – sono disponibili nell’ultima beta i messaggi che si rimuovono dopo un totale di 90 giorni, fondamentalmente 3 mesi. Il periodo di tempo è davvero elevato questa volta, ed è possibile che gli utenti si scordino facilmente di aver applicato quest’impostazione nel corso delle successive settimane, il che non sarà un problema considerando che il processo si svolge automaticamente dopo l’invio.

Il tutto è arrivato su Android con la versione in beta 2.21.17.16, ovviamente utilizzabile solo per gli utenti che fanno parte del programma dedicato, e possono provare in anteprima tutti i nuovi aggiornamenti. È bene specificare che in seguito ai test alcune feature non arrivano sulla versione finale, e non è ancora quindi di conseguenza sicuro che il tutto verrà reso disponibile per ogni dispositivo.

In genere, ci vogliono settimane o mesi prima che gli update vengano provati a sufficienza e ritenuti stabili da parte della compagnia, che in seguito si adopera per rilasciare patch dedicate per tutti I sistemi e aggiungere la novità. Restiamo quindi in attesa di scoprire quando potremo mettere mano sul tutto, considerando che con ottime probabilità ci vorranno almeno 90 giorni prima che i messaggi inviati in queste ore possano mostrare l’effettivo funzionamento del tutto senza intoppi di alcun genere.