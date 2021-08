The Witcher: un video ufficiale spiega la cronologia degli show Netflix

Con The Witcher: Nightmare of the Wolf in arrivo, Netflix ha pubblicato un video che spiega come si colloca rispetto alla serie originale e a Blood Origin.

Il mondo di The Witcher è molto vasto e, come nei migliori high fantasy, il world building, la lore e le cronologie sono abbastanza complesse. Con l’arrivo di Nightmare of the Wolf fra un paio di giorni, arriva dunque l’esigenza di un ripasso e qualche piccola spiegazione sulla collocazione temporale degli eventi del film rispetto alla serie con Henry Cavill e all’altra in arrivo, Blood Origin. Non temete, Netflix stessa arriva in nostro soccorso con un interessante video che chiarisce il tutto.

Questa la sinossi del film dello Studio Mir:

L’universo di The Witcher si espande in questa storia anime delle origini: prima di Geralt c’è stato il suo mentore Vesemir, un giovane e spavaldo witcher sfuggito a una vita di stenti per uccidere mostri in cambio di denaro. Quando un nuovo strano mostro inizia a terrorizzare il regno già politicamente instabile, Vesemir si ritrova in un’avventura spaventosa che lo costringe a confrontarsi con i demoni del suo passato.

