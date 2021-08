Twitter testa le iscrizioni alle newsletter dai profili

Come confermato da parte della piattaforma e riportato da The Verge, sono attualmente in corso i test di una nuova funzionalità su Twitter legata alle newsletter.

Twitter è attualmente al lavoro sui test di una nuova funzionalità disponibile per il momento solamente per alcuni account su Android e per la versione web per una ristretta cerchia di creator, la quale punta a sfruttare le potenzialità della piattaforma di newsletter Revue acquisita. Nello specifico, si parla della possibilità di iscriversi alle newsletter senza troppi giri di link eccessivi, semplicemente recandosi sul profilo degli utenti.

Attualmente, il tutto è disponibile e può essere abilitato con il fine di iscriversi ai contenuti di Revue di un determinato creatore. Per ottenere la spunta che permette di accedere velocemente alla nuova funzionalità, è necessario aver precedentemente abilitato il tutto nelle impostazioni di Revue, al fine di far sì che il sistema possa funzionare correttamente. Il tutto è difficile da non notare, in quanto appare direttamente appena sotto la bio degli utenti, in prossimità degli eventuali Tweet posti in alto rispetto agli altri.

Pur trattandosi di una novità semplice, questa può risultare sicuramente comoda per gli utenti che vorranno ottenere una scorciatoia più veloce al sistema, il quale viene integrato del tutto all’interno di Twitter. Come ripreso sulle pagine di The Verge, sono molti coloro che possono dare il via alle proprie newsletter, ma si tratta di una pratica particolarmente in voga per creator noti, ed è quindi ottimo che i loro follower di Twitter possano iscriversi con tanta facilità e fare numero, venendo aggiornati grazie ai nuovi contenuti che vengono pubblicati.

Non si tratta certamente della prima volta in cui nel corso delle ultime settimane Twitter ha fatto il possibile per integrare all’interno della propria piattaforma metodi che permettono di far fruttare ai creatori benefici all’infuori dei semplici seguiti e reazioni ai vari cinguettii. Vi abbiamo recentemente parlato dei Super Follow mostrati in sviluppo trovate a questo link il nostro articolo di approfondimento sulla questione.