Twitter: mostrati nuovi dettagli sul Super Follow

Fra i vari aggiornamenti per la sua piattaforma, da diversi mesi a questa parte, Twitter sta facendo il possibile al fine di garantire maggiore monetizzazione per i creatori e – ovviamente – anche per sé stessa. Il tutto è già stato annunciato da tempo, e questa volta abbiamo avuto dei dettagli aggiuntivi nello specifico sul Super Follow, nuova feature che si è recentemente mostrata sulla piattaforma grazie a dei Tweet dello sviluppatore Nima Owji, che ha approfondito la questione e rivelato alcuni dettagli.

Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di un abbonamento che permetterà agli utenti di Twitter di supportare alcuni creatori di contenuti con 4,99$ al mese, con il tutto che potrà essere ovviamente interrotto con facilità a discrezione dell’utente. Nelle foto che potete vedere qui di seguito possiamo già ammirare la vera e propria nuova tab dedicata ai Super Follower, i quali riceveranno grazie al lavoro dei creatori di contenuti delle novità esclusive per il loro abbonamento, e che potranno ovviamente fruire solo nel caso in cui ne abbiano uno attivo.

I've found many interesting details about the upcoming #Twitter feature, #SuperFollowing! Let's have a look at all of my findings! pic.twitter.com/6hQ2kfFUvC — Nima Owji (@nima_owji) August 7, 2021

Fra le altre novità, notiamo come sulla scritta dedicata al follow compaia “Manage Subscription”, tasto che servirà premere al fine di accedere a un ulteriore menu dedicato nello specifico alla funzionalità in questione. Qui viene specificato che per cancellare la sottoscrizione su iOS servirà recarsi sul proprio account dell’Apple Store nell’apposita sezione, come anche che in seguito alla cancellazione del rinnovo automatico, l’abbonamento resterà attivo fino alla fine del periodo già pagato.

Restiamo in attesa di scoprire ulteriori dettagli sul lavoro che Twitter sta svolgendo per migliorare le possibilità di monetizzazione degli utenti in questo ambito, sperando che non serva molto tempo prima di poter scoprire tutte le novità a cui la piattaforma sta sviluppando in questo periodo per migliorare le possibilità di monetizzazione.