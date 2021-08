The Green Knight: i primi cinque minuti visionabili gratis sul canale YouTube di A24

Un incipit degno dell’epica arturiana, con Sir Gavain (Dev Patel) assiso sul trono, per poi passare al flashback che narra l’inizio della sua incredibile avventura contro il Cavaliere Verde, The Green Knight appunto: ecco i primi cinque minuti del film di David Lovery visionabili sul canale YouTube della casa produttrice A24.

Il film, dopo un breve passaggio nelle sale statunitensi, è ora disponibile in digital download su molte piattaforme, tra cui Google Play, Amazon Prime Video e YouTube, come potete vedere dal sito ufficiale. Purtroppo, i link non sono ancora attivi per l’Italia, non si sa se perché potrebbero essere in corso trattative con qualche distributore per portarlo in sala o perché si sta attendendo l’eventuale doppiaggio nella nostra lingua madre; vi informeremo appena avremo novità in merito.

Il film è una rivisitazione della leggenda arturiana del Cavaliere Verde, con Dev Patel nel ruolo del protagonista Sir Gawain (nipote di Artù) e Ralph Ineson in quelli del Green Knight. Nel cast, anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.

Leggi anche: