T-Mobile: l’attacco hacker all’operatore telefonico americano è meno grave del previsto

Come confermato da parte della compagnia e riportato da The Verge, l’attacco hacker che ha colpito T-Mobile ha in realtà riguardato “soli” 47,8 milioni di utenti.

Sembra che l’attacco hacker ai danni di T-Mobile, di cui avevamo già avuto modo di parlarvi all’interno di questo articolo, risulti meno grave del previsto. Ciò non significa che il terzo operatore mobile degli Stati Uniti non sia stato colpito da un grave danno, il quale ha messo a rischio i dati di milioni di utenti, ma che semplicemente i numeri dichiarati sin da subito erano più grandi di quelli reali, almeno considerando le analisi arrivate successivamente per chiarire la situazione.

Infatti, avevamo specifico che il tutto aveva danneggiato un totale di 100 milioni di clienti, ma in realtà si parla – per il momento – di meno della metà. Come riportato sulle pagine di The Verge infatti, l’operatore telefonico ha fornito dei dati aggiornati della situazione, entrando nello specifico. Si parla infatti di 40 milioni di persone colpite dal problema che non sono attualmente clienti della compagnia, e di invece 7,8 milioni che avevano un contratto attivo nel momento in cui l’attacco è arrivato.

Abbiamo quindi a che fare con all’incirca 47,8 milioni di casi che sono stati colpiti dall’hacking, con possibilità che i dati siano risultati effettivamente rubati in seguito all’attacco. Seppur si tratti di un numero davvero grande, c’è da specificare che abbiamo a che fare con una cifra che è più o meno la metà di quanto era stato previsto inizialmente.

Come spiegato, le indagini sono attualmente in corso e il pericolo che la cifra possa quindi crescere durante le prossime settimane è all’effettivo reale, di conseguenza è ancora presto per determinare la vera entità precisa del danno. La compagnia ci aggiornerà sulla questione nel corso delle prossime settimane, e non ci rimane per il momento che sperare nell’arrivo di liete notizie attraverso le dichiarazioni che arriveranno da adesso.