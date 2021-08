San Marino Comics 2021 torna dal 27 al 29 agosto

San Marino Comics Festival 2021 è stato presentato ieri alla stampa alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Segretario di Stato Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi.

Il Segretario Pedini Amati ha dichiarato: “Patrociniamo e presentiamo sempre con grande piacere l’edizione annuale del San Marino Comics, un festival a tema e divertente, adatto a tutte le età e sempre più internazionale il cui successo cresce esponenzialmente con il passare degli anni. San Marino Comics ci fa tornare bambini e ci fa sognare con gli eroi della nostra infanzia. Da Lupin a Cristina D’Avena dai personaggi Disney ai Lego, ci sono tutte le componenti per divertirsi insieme in allegria e in sicurezza. Non dimentichiamo il valore turistico dell’evento, che porta a San Marino migliaia di persone e riempie le nostre contrade grazie ad un programma particolarmente vario che prevede numerosi eventi collaterali, conferenze, show e sfilate. Grazie agli organizzatori, agli sponsor e a tutti coloro che collaborano alla buona riuscita dell’evento. A sammarinesi e turisti l’invito a salire in Centro Storico per godere di questa splendida manifestazione”.

“San Marino Comics è l’evento più colorato e vario del palinsesto estivo, in linea con la proposta che la nostra Segreteria sta cercando di offrire al Paese.”, ha proseguito il Segretario Belluzzi, che aggiunge: “Nell’estate 2021 abbiamo spaziato tra eventi artistici di ogni genere e tipologia, valorizzando eventi di nicchia e, come in questo caso, anche eventi di cultura pop. Sono certo che San Marino Comics riscontrerà il successo che merita in considerazione dell’impegno degli organizzatori e dell’importanza che ormai si è ritagliato nel panorama nazionale, italiano e internazionale. Grazie a Comics vivremo situazioni magiche, allegre, spensierate, vivaci, e l’auspicio è che siano tante le persone che vogliano condividerle. Appuntamento quindi al 27, 28 e 29 agosto!”

La ottava edizione di San Marino Comics, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino, si svolgerà il 27-28-29 agosto 2021 nel Centro Storico della Repubblica più antica del mondo.

Il Manifesto 2021 e la sua storia

Il manifesto rappresenta Lupin III e la sua squadra sul Passo delle Streghe mentre sono inseguiti dall’inarrestabile ispettore Zenigata. L’autore dell’immagine è il disegnatore Masao Yokobori, affiliato alla Telecom Animation Film ed addetto allo sviluppo dei personaggi degli episodi Lupin The 3rd Part 4 e Part 5.

Quella raffigurata sul manifesto è la seconda key-visual della serie e in ordine temporale essa segue la prima key-visual dell’episodio in cui poco prima Lupin, raffigurato insieme al compagno Jigen, si appresta all’assalto di San Marino da sopra i tetti della città.

All’interno dell’immagine sono espresse, oltre che la consueta dinamicità del personaggio, anche le profonde sensazioni colte da Yokobori durante il suo viaggio a San Marino precedentemente alla produzione della serie, come l’intenso azzurro dei suoi cieli e la forte emotività trasmessa dai bellissimi scorci della Repubblica.

Programma e Ospiti 2021

Il cuore pulsante della manifestazione sarà nel Piazzale Cava Antica (Parcheggio n.6) dove verrà allestito il palco principale “Music&Cosplay” con ledwall e copertura per permettere a tutte le attività il normale svolgimento. Le attività del palco prevedono: concerti, gara cosplay, spettacoli, conferenze, esibizione degli ospiti e tanto altro.

Inoltre il P6 sarà anche location della Mostra Mercato di Fumetti, Gadget, accessori e abbigliamento a tema Nerd, Cosplay e Steampunk all’interno di una mega tensostruttura di 15x45mt, per garantire gli acquisti e la sicurezza di pubblico ed espositori anche in caso di maltempo.

Altra zona cruciale dell’edizione 2021 sarà Via Eugippo dove verrà realizzata “CASA LUPIN”, in collaborazione con MEDIASET-RTI. Sarà una tensostruttura di 80mq e arredata con suppellettili con il franchising del famoso personaggio e sarà situata davanti alla Cava dei Balestrieri. Oltre a complementi d’arredo quali Divani, Elettrodomestici, Valigie e Quadri, si potranno vedere anche le piastrelle della famosa azienda sammarinese Ceramica del Conca. Saranno inoltre esposte le famose Fiat 500 gialle, tanto amate da Lupin e verranno allestiti set fotografici insieme ai cosplayers dei personaggi del Lupin Team. Inoltre sarà presente anche Stefano Onofri, doppiatore italiano di Lupin III che firmerà autografi su cartoline e stampe in edizione limitata raffiguranti il manifesto di San Marino Comics. Tutta Via Eugippo diventa “Cosplay Boulevard” con gruppi cosplay a tema Disney, Harry Potter, Horror, Fantasy… fino a sfociare nell’Aula Magna dell’Università con una grande area fantascientifica tributo a Star Wars nella quale verranno organizzate tante attività inerenti al mondo di Guerre Stellari e dalla quale partiranno parate per tutto il centro storico.

San Marino Comics vuole dare risalto anche a contrade più piccole. In Contrada Santa Croce, ad esempio, si potrà prendere parte all’EXPERIENCE SHOW Biancaneve 2.0 dove saremo guidati dai Sette Nani all’interno della fiaba più famosa del mondo. Nella stessa contrada si potrà visitare una mostra di oggetti Steampunk nella “Lounge” dell’Hotel La Grotta che sarà anche punto di partenza degli innumerevoli eventi

Steampunk organizzati per il weekend del Comics, mentre nei locali della Scuola Superiore si potrà visitare la nuova mostra realizzata con Mattoncini Lego e la nuova area Giochi da Tavolo.

Non mancheranno aree dedicate alle conferenze e workshop con autori, disegnatori e sceneggiatori:

FRANCESCO LANCIA – da Radio Deejay, Attore e Autore di libri e spettacoli teatrali

ANDREA YUU DENTUTO – unico mangaka italiano ad aver lavorato su Lupin III

RICCARDO NUNZIATI – disegnatore di Diabolik

ENRICO SIMONATO – disegnatore e autore del manifesto 2020

CHIARA LOWE BONACINI – autrice e fumettista

ADRIANO FORGIONE – Nippon Shock Edizioni

GIOVANNI “ZETH CASTLE” ZACCARIA – Lega Nerd, Saldapress

Tutti gli autori si alterneranno in divertenti conferenze interattive sul palco di Piazza della Libertà e su quello del Piazzale Cava Antica, nelle quali impareremo a disegnare e a conoscere meglio il mondo dei fumetti direttamente dalla viva voce di alcuni dei migliori disegnatori e influencer italiani del settore.

Il Giardino dei Liburni torna ad essere il punto di incontro di artisti e appassionati con la Artist Alley che raddoppia i suoi spazi. Nel contempo nel palco allestito nel giardino, sarà possibile assistere a tante attività, musica e workshop inerenti al Giappone Tradizionale con artiste giapponesi e spettacoli realizzati in collaborazione con la Japan San Marino Friendship Society.

Ritorna anche l’area a tema SOFTAIR nella nuova location posta sulla terrazza di Piazza Sant’Agata. Un vero e proprio evento nell’evento dove ci si potrà avvicinare a questo bellissimo sport, provare le armi in un tunnel di tiro supervisionato da istruttori professionisti ed assistere a veri e propri spettacoli messi in scena dalle squadre presenti. L’area sarà supervisionata da “Nazgul Softair Group Rimini & San Marino” con il supporto tecnico e logistico di Jolly Softair.

Un’occasione per gli appassionati di tutta Italia che potranno così visitare gli esercizi della Repubblica di San Marino, punto di riferimento di questo bellissimo sport.

Ancora spettacolo e divertimento con Tana delle Tigri Italian Cosplayers che allestiranno un vero ring da wrestling nell’area ex-pattinaggio dove si alterneranno incontri svolti dai figuranti in costume a tema Uomo Tigre con veri lottatori professionisti.

Prosegue inoltre per il sesto anno consecutivo il Progetto “Diversamente Comics”, promosso dagli organizzatori del Festival in collaborazione con la Segreteria di Stato per la Sanità, che ha come obiettivo quello di sostenere l’integrazione e l’inclusione sociale. Ci saranno diverse attività ludiche e mercatini organizzati e gestiti da alcune realtà sammarinesi che ruotano attorno al mondo della disabilità.

NOVITA’ 2021: Per sostenere il progetto, i fumettisti presenti a San Marino Comics realizzeranno su alcune piastrelle di Ceramiche del Conca alcuni disegni di Lupin III, ognuno con il proprio stile. Le piastrelle realizzate verranno messe all’asta su eBay e l’intero ricavato verrà donato al Servizio Disabilità di San Marino.

Venerdì sera ci sarà la tradizionale cerimonia inaugurale del festival alla presenza degli On. Segretari di Stato e dei rappresentanti della Giunta di Castello di San Marino.

A seguire un musical prodotto dal gruppo teatrale Road to Wonderland dal titolo “La Regina dei Ghiacci”, tributo al film d’animazione della Disney.

Sabato sera il pubblico di San Marino potrà assistere al LIVE SHOW “Lupin III e la Macchina del Tempo”, uno spettacolo scritto in esclusiva per San Marino Comics dove il famoso ladro si troverà a viaggiare nel tempo attraverso le sigle dei cartoni animati più famose di tutti i tempi, magistralmente eseguite da I RAGGI FOTONICI (autori di sigle per RAI Gulp, Mediaset-RTI, Amazon, Netflix) con la straordinaria partecipazione di attori, cantanti e doppiatori quali Monica Ward, Maura Cenciarelli e Mauro Goldsand. Special Guest della serata sarà la regina delle sigle, CRISTINA D’AVENA, mentre la voce narrante dello spettacolo sarà quella del doppiatore di Lupin III, Stefano Onofri. Spettacolo presentato da Andrea Prada.

Domenica dal tardo pomeriggio si svolgerà invece l’attesa gara cosplay di San Marino Comics condotta dal gruppo Epicos, come nelle passate edizioni. Epicos è il gruppo che conduce le gare cosplay più famose d’Italia tra cui quella di Lucca Comics. Nell’attesa del verdetto della giuria, lo show man Francesco Lancia intratterrà il pubblico con una divertente Stand-Up Comedy.

Gli Eventi nell’Evento

“Passeggiata Raccontata” con la San Marino Comics Run (Comics Walk) Passeggiata per chiunque voglia vedere tutte le location che ha toccato Lupin III nella 4^ serie (giacca blu) che è stata ambientata a San Marino. Evento organizzato in collaborazione con Track & Field San Marino. Saranno presenti i cosplayers di Lupin e il doppiatore Stefano Onofri.

Nuova area boardgame/cardgame: grazie alla collaborazione con Ludus Ferrara è stato realizzato un progetto che impegna alcune aule delle scuole superiori di Contrada Santa Croce con giochi da tavolo fra i più famosi. Un momento di divertimento collettivo con la sana passione per giochi da tavolo e di ruolo. Verrà organizzata anche una sessione di gioco di ruolo al buio.

Misure Anti-Covid

Le informazioni relative alle misure anti-Covid che verranno intraprese per svolgere il festival in totale sicurezza, sono pubblicate sul sito del festival. Tali misure saranno in linea con i decreti vigenti fino alla data del festival e saranno preventivamente concordate con le autorità preposte (Autority Sanitaria, Segreterie di Stato, Protezione Civile e Forze dell’Ordine).

Il piano organizzativo del festival permetterà a tutti di divertirsi in totale sicurezza con il pieno supporto delle autorità competenti che aiuteranno gli organizzatori a monitorare le giornate dell’evento.

Il San Marino Comics Festival si posiziona sempre più come punto di riferimento per questo tipo di eventi, diventando un appuntamento imperdibile per la Repubblica di San Marino e per tutti gli appassionati italiani. Nel 2020 sono stati infatti registrati 24.845 visitatori nei parcheggi del Titano e 12.796 passaggi in funivia, numeri altissimi considerando lo svolgimento del festival durante il primo anno della pandemia e il maltempo con pioggia e forte vento nella giornata di sabato (seconda giornata del festival).