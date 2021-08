Paint: si mostra in video la dark mode della versione Windows 11

Panos Panay di Microsoft ha mostrato in video la nuova Dark Mode di Paint che arriverà su Windows 11, con anche nuovi dettagli che saranno presenti per il software.

Sono passate ormai due settimane circa da quando Microsoft ha confermato che è pronta a cambiare il design di Paint e Foto per Windows 11, e non ci sono però stati forniti fino a oggi ulteriori dettagli sulla questione. Trovate a questo link il nostro articolo dove abbiamo approfondito il tutto. Finalmente, come riportato sulle pagine di The Verge, qualcosa si è mosso per quel che concerne Paint, e abbiamo addirittura ricevuto un nuovo inaspettato teaser su una prossima funzionalità.

Panos Panay, Head of Windows and devices di Microsoft, ha infatti mostrato su Twitter un nuovo video che vede come protagonista il programma di disegno che sarà incluso anche all’interno del prossimo sistema operativo. Nella breve sequenza di immagini viene confermato l’arrivo della Dark Mode anche per Paint, la quale sarà presto provabile per una cerchia ristretta di utenti. Trovate il filmato in questione nel Tweet presente qui di seguito.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Come confermato nel video infatti, la novità non arriverà al debutto completo di Windows 11, ma verrà fornita in anteprima a tutti coloro che fanno parte del programma insider e possono provare sin da subito il sistema operativo e tutti gli aggiornamenti che arrivano nel corso dei mesi. La Dark Mode, come si vede brevemente, cambia tutta l’interfaccia del software di disegno, e s’intravede anche la presenza di nuove opzioni che miglioreranno l’esperienza di tutti gli utenti che sfrutteranno il tutto sul nuovo OS.

Non sappiamo al momento quando la novità arriverà per gli Insider, in quanto si parla solamente di “presto”, e speriamo di ricevere piacevoli novità in tal senso molto presto. Attualmente, neanche il sistema in sé per sé ha una data d’uscita confermata, anche se recentemente Intel potrebbe aver svelato quando verrà lanciato. Ve ne abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento.