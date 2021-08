Sonny Chiba addio: muore a 82 anni l’Hattori Hanzo di Kill Bill

Il pubblico occidentale lo ricorda, in massima parte, per essere il Mastro armaiolo Hattori Hanzo nel Kill Bill di Quentin Tarantino, ma come potete ben immaginare, se il regista americano ha voluto Sonny Chiba in quel ruolo, c’era un motivo.

E il motivo è che Chiba era una leggenda vivente per il cinema d’azione, ma purtroppo conosciuto, al di fuori dell’Oriente, solo agli appassionati del cinema di genere. Purtroppo, all’età di 82 anni, l’attore e artista marziale ci lascia, per complicazioni dovute al COVID-19.

Nato come Sadaho Maeda a Fukuoka, nel 1939, appena ventenne cominciò la sua carriera di attore presso la Toei, portando avanti al contempo i suoi studi delle arti marziali, che sfrutterà più avanti nei suoi film quando passerà al cinema d’azione, che lo consacrerà definitivamente.

Maestro di Karate, Kempo, Kendo, Judo, Goju-ryu e Ninjutsu, è stato allievo di grandi maestri ed ha insegnato a sua volta. Carismatico come pochi, ha ispirato tantissimi emuli, così come diversi personaggi di finzione.

La sua filmografia è ricchissima, anche se pochi dei suoi film hanno varcato i nostri confini: potreste averlo visto in Battle Royale II e probabilmente lo ricorderete in Fast & Furious: Tokyo Drift, oltre a essere stato l’indimenticabile Hattori Hanzo della prima parte di Kill Bill.

