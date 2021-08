Me Contro Te – Il film guadagna più del doppio di Fast & Furious 9 al box-office di ieri

Il botteghino di ieri ha visto contrapporsi due nuovi film in uscita: il secondo film dei Me contro te stravince sulla Toretto family di Fast & Furious 9...

Sono stati pubblicati i risultati al botteghino italiano di ieri, che ha visto l’uscita di due nuovi film molto diversi tra loro ma con buone prospettive di ingaggio sul rispettivo pubblico: il secondo lungometraggio dei Me contro Te e Fast 9.

Se in molti avrebbero scommesso senza remore sul successo di Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, era difficile prevedere un risultato talmente positivo da sorpassare in derapata la Toretto family, con più del doppio degli incassi registrati.

I numeri parlano chiaro: nonostante un numero di schermi sensibilmente inferiore (599 per il film distribuito da Warner Bros. contro i 672 del film Universal) Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata ha registrato 125.592 presenze per un totale di 811.314 euro, mentre Fast & Furious 9 ha staccato “solo” 49.326 biglietti, per un totale di 362.353 euro, piazzandosi secondo. Entrambi i film erano al lancio sul mercato italiano.

Nelle posizioni successive registriamo, con enorme distacco, The Suicide Squad, Free Guy e Jungle Cruise (rispettivamente con 44.185, 40.838 e 13.829 euro).

Già il primo film dei Me contro Te andò benissimo al botteghino, ma questa volta il risultato è ancora più straordinario perché ha smosso intere famiglie nonostante il periodo festivo, con la pandemia ancora in corso e la necessità del Green Pass per accedere alle strutture. Quanto avrebbe potuto fare con un lancio in condizioni ottimali il film di Luigi Calagna e Sofia Scalia?

Questa la sinossi ufficiale del film:

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

