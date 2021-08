He-Man and the Masters of the Universe: primo trailer del reboot per ragazzi su Netflix

Non esiste solo la serie sequel realizzata da Kevin Smith: He-Man and the Masters of the Universe è un vero e proprio reboot fanciullesco, sempre per Netflix.

Lo sappiamo, siete confusi. Masters of the Universe: Revelation è uscito da pochissimo e già arriva un nuovo reboot, sempre su Netflix? Effettivamente l’He-Man and the Masters of the Universe di cui Netflix svela il primo trailer oggi era stato poco pubblicizzato, precedentemente.

Ad ogni modo si tratta di un’opera completamente slegata da quella originale e dalla serie realizzata da Kevin Smith, realizzata (come potete facilmente realizzare visionando il trailer) per un pubblico di ragazzini, utilizzando un’estetica rubata ai videogiochi che più vanno di moda per questa fascia d’età, da League of Legends a Fortnite. Tanto da rendere alcuni personaggi letteralmente irriconoscibili…

Il trailer, su YouTube, è attualmente disponibile solo leakato in lingua hindi, ma sicuramente a breve arriverà anche in altre lingue, compresa la nostra. Di fatto, se andate a curiosare sulla piattaforma streaming, il placeholder è già presente, con tanto di trailer doppiato in italiano.

