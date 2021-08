The Wheel of Time: prime foto ufficiali della serie Amazon Prime Video

A sorpresa, ecco le prime immagini ufficiali del cast di The Wheel of Time, la serie tv tratta dalla saga di Robert Jordan e in arrivo su Amazon Prime Video.

L’account Twitter ufficiale di The Wheel of Time rilancia l’esclusiva di Entertainment Weekly riguardante la serie, show fantasy attesissimo in arrivo a novembre su Amazon Prime Video.

Nella foto rilanciata sui social possiamo vedere il cast nell’insieme: Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

Sul sito di EW sono visionabili altre tre foto, con protagonisti Madeleine Madden, Josha Stradowski, Álvaro Morte, Daniel Henney e Rosamund Pike.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata da Robert Jordan, per poi rimane incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore. Finché non è intervenuto il collega Brandon Sanderson a chiudere tutti i discorsi lasciati in sospeso sulla carta.

Leggi anche: