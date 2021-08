Snapchat introduce Trends, delle vere e proprie Analytics

Come confermato, Snapchat ha introdotto la funzionalità che prende il nome di Trends, e potrà risultare da oggi utile per utenti e analisti interessati ai dati.

Snapchat ha deciso di fornire agli utenti un nuovo modo utile per scoprire quali sono le tendenze dell’applicazione, al fine ad esempio di seguirle con i propri contenuti. Si tratta di una novità principalmente dedicata ai fini di marketing, ma che in realtà tutti avranno modo di approfondire attraverso il sito web della compagnia, e restando aggiornati su cosa risulta più di moda al momento. Parliamo ovviamente di una feature gratuita, oltre che come accennato pubblica, in continuo aggiornamento con l’arrivo di nuove mode per le storie.

La novità prende il nome di Snapchat Trends, e le Analytics in questione offrono anche un database utilizzabile al fine di cercare determinati termini e ottenere risultati precisi grazie all’enorme mole di dati che la piattaforma possiede e permette di consultare. Per quanto riguarda investitori pubblicitari e agenti lato marketing, il tutto può essere utilizzato per ricerche di mercato avvantaggiate, come anche copywriting ad esempio, ha avuto modo di spiegare la piattaforma stessa in un post ufficiale sul proprio blog.

Staremo a vedere se nel corso dei mesi gli utenti e chi si occupa di marketing nel settore troveranno utile la funzionalità per di individuare le parole chiave più utilizzate nelle storie con il tool gratuito. C’è da specificare infatti che la novità è appena giunta, e di conseguenza ci vorrà un po’ di tempo prima che risulti standard e venga padroneggiata da chi proverà a sfruttarla.

Questo ulteriore aggiornamento sottolinea quanto la crescita di Snapchat risulti esponenziale, vista la grossa mole di utenti che ogni giorno bazzica sulla piattaforma usando le sue funzionalità uniche. Recentemente vi abbiamo parlato di come il sistema sembrasse ormai morto prima di riprendersi del tutto, trovate a questo link il nostro approfondimento.