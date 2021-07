Snapchat sta crescendo a ritmi vertiginosi: solamente pochi anni fa gli analisti davano il social per morto

Snapchat sta crescendo a ritmi che non si vedevano da diversi anni, battendo sia Facebook che Twitter.

23—Lug—2021 / 11:25 AM

Snapchat sta crescendo a ritmi che non si vedevano da diversi anni. Il social che ha inventato i contenuti effimeri – con storie e chat a tempo – oggi può contare su 293 milioni di utenti attivi su base quotidiana. Nel 2017 erano 173 milioni. Per capirci: Twitter ha 206 milioni di utenti attivi, il risultato di Snapchat mette l’app a pieno titolo nel tavolo ‘dei grandi’.

Durante il secondo trimestre del 2021 Snapchat ha guadagnato 13 milioni di utenti, con una crescita del 23% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Snap – la parent company del quasi omonimo social – ha anche registrato ricavi per 982 milioni di dollari, con una crescita del 116%. Nessun altro social ha registrato una crescita così importante nel 2021, sottolinea il magazine The Verge.

Gran parte della crescita arriva da nuovi mercati. Non dal Nord America e dall’Europa, dunque. Questo però introduce delle sfide importanti: Snap dovrà imparare a monetizzare un audience che per gli inserzionisti è tendenzialmente meno importante. A questo si aggiunge la questione dell’anti-tracker introdotto da iOS 14. Anche Snapchat dovrà fare i conti con l’emorragia di inserzionisti sugli schermi dei device della Apple che – lo ricordiamo – domina il mercato degli smartphone in Nord America, il mercato più importante di Snap.