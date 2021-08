SCUF presenta I controller Instinct e Instinct Pro per Xbox Series X/S

SCUF Gaming, leader nel settore dei gamepad high-end custom, ha presentato la sua nuova linea di prodotti ufficiale dedicate alla next-gen di Microsoft, formata da Xbox Series X e Xbox Series S. Parliamo dei modelli SCUF Instinct e SCUF Instinct Pro, i quali sono tra le altre cose anche pienamente utilizzabili su PC e mobile. Scopriamo quindi i dettagli che rende i dispositivi high-end unici e pronti a offrire un’esperienza qualitativamente maggiore rispetto al dispositivo standard della casa di Redmond.

Troviamo innanzitutto un totale di 4 paddle sul retro di entrambi I controller, i quali possono essere utilizzati al massimo grazie a funzionalità come il remapping completo per ottenere il miglior risultato, con inoltre 3 profili presenti e facilmente interscambiabili. In entrambi i casi troviamo supporto alla connessione cablata e wireless, un jack audio da 3,5 mm, stick sostituibili e un D-pad con 8 direzioni, interscambiabile anche in questo caso, in favore di uno da 4 più classico. Per modificare il tutto è sufficiente rimuovere la scocca magnetica, la quale può essere sostituita al fine di cambiare il design del prodotto.

A differenziare la versione base da quella pro troviamo il grip antiscivolo per migliorare il comfort (specialmente per le sessioni di gioco più lunghe) e dei grilletti con cambio istantaneo, i quali possono funzionare per il Pro in maniera simile a quanto avviene con i click dei mouse.

L’azienda ha attualmente messo in vendita i nuovi SCUF Instinct e SCUF Instinct Pro sul suo sito ufficiale, al prezzo di 179,99€ nel primo caso e 209,99€ per il migliore. Per il momento si tratta di un’esclusiva, ed è anche possibile comprare ulteriori oggetti aggiuntivi, aumentando di conseguenza il costo totale al fine di munirsi di gadget che possano elevare al massimo la propria esperienza di gioco.