Frammenti dal Passato – Reminiscence, una clip e una featurette dal film con Hugh Jackman

Un mondo sconosciuto e immersivo, un emozionante viaggio nella memoria è quello che aspetta Hugh Jackman in Frammenti dal Passato – Reminiscence, il nuovo film che lo vede protagonista e di cui vi proponiamo oggi una clip e una featurette sul dietro le quinte della pellicola di Lisa Joy.

Nel cast della pellicola, in arrivo nei cinema italiani il 26 agosto, anche Rebecca Ferguson e Thandiwe Newton. Questa la sinossi ufficiale:

Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae (Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può spingere per tenere strette le persone che amiamo?

Leggi anche: