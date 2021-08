Android Auto non sarà più disponibile sui telefoni

Si parlava già da tempo del fatto che da un momento all’altro Android Auto sarebbe scomparso dai telefoni, e Google ha infine comunicato la situazione invia ufficiale, come riportato da AutoEvolution e ripreso da PhoneArena, dando vita al processo di transizione. Il programma non sarà più disponibile su mobile, in quanto verrà rimpiazzato con Android 12 dalla nuova driving mode dell’assistente di Google, lanciata due anni fa come alternativa ad Android Auto e diventata ormai il metodo più supportato della compagnia.

In seguito ai rumor che avevano immaginato questa possibilità con il rilascio dell’ultima beta di Android 12 la scorsa settimana, la compagnia non ha purtroppo confermato se il nuovo programma sarà disponibile anche per le versioni meno recenti del sistema operativo. Trovate tuttavia qui di seguito la sua dichiarazione sulla questione:

La driving mode di Google Assistant è la nostra evoluzione nell’esperienza di guida mobile. Per le persone che usano Android Auto nei veicoli supportati, quel tipo di sistema non se ne andrà. Per coloro che invece sfruttano l’esperienza mobile (l’app mobile di Android Auto), loro verranno spostati alla driving mode di Google Assistant. A partire da Android 12, la modalità di guida di Google Assistant sarà l’esperienza di guida già inserita nei dispositivi. Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere attualmente.

Per alcuni il cambiamento è già arrivato, e sembra che questo diventerà ormai effettivo già nel corso delle prossime settimane. Si tratta di un addio che per fortuna non è particolarmente tragico, visto che l’azienda ha confermato che sta eseguendo la transizione con il fine di migliorare l’intero sistema grazie alla sua nuova tecnologia più evoluta. Tuttavia, il programma è disponibile dal 2014 e senza dubbio alcuni utenti potrebbero sentire per un po’ la sua mancanza.