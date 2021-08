Xbox Series X: arriva l’interfaccia in 4K per gli insider

In seguito al debutto della console, che ha offerto un'interfaccia a 1080p, Xbox si sta adoperando per rilasciare l'update che aumenterà la risoluzione fino a 4K.

Sono state molte le lamentele al lancio di Xbox Series X che hanno fatto notare alla casa di Redmond un dettaglio alquanto strano, e per certi versi fastidioso. Nonostante infatti la console presentasse moltissima potenza bruta, questa ha ereditato pregi e difetti dell’interfaccia presente su Xbox One, che infatti – proprio come avveniva per la scorsa generazione videoludica – viene renderizzata in 1080p. Non si tratta di un dettaglio che ovviamente intacca la fruizione dei giochi, feature principale della macchina, ma che fa storcere il naso.

Il dispositivo viene infatti usato in particolar modo su grandi pannelli 4K, e una risoluzione così bassa per la dashboard e diversi altri elementi all’infuori dei videogiochi stona particolarmente con il resto, finendo anche per sgranare le immagini e offrire un risultato piuttosto criticabile. Per fortuna, a meno di un anno dal lancio della piattaforma, la compagnia si è adoperata per introdurre la risoluzione 4K, disponibile attualmente per gli utenti che fanno parte dell’Xbox Insider Program, i quali possono scaricare la test build 2109.210813-2200 per provare la novità.

Purtroppo, il tutto non è ancora disponibile per i giocatori “comuni”, visto che apparentemente la feature sta attualmente venendo testata, ma sembra per fortuna che non ci voglia molto prima che gli utenti possano mettere mano su questa versione rinnovata della dashboard. Come riportato sulle pagine di Windows Central, generalmente cambiamenti simili arrivano in via definitiva solamente dopo qualche settimana o mese.

Non si è per il momento fatta menzione di un upgrade che riguardi anche Xbox Series S, che con ottime probabilità potrebbe però non ricevere il supporto al 4K, ma magari solamente al 1440p. Restiamo per il momento in attesa di conferme ufficiali da parte della divisione Xbox di Microsoft al fine di saperne di più.