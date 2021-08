Shang-Chi: il red carpet ha spoilerato un personaggio non ancora annunciato?

Come vi abbiamo mostrato stamane, ieri si è tenuta, ad Hollywood, la première di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, prossimo film Marvel Studios. Come da tradizione, il red carpet è stato ricco di ospiti, non solo tra gli interpreti del film. Uno in particolare, tuttavia, ha attirato l’attenzione.

I seguenti paragrafi contengono possibili spoiler sulla presenza di un personaggio non ancora ufficialmente annunciato.

La presenza di Sir Ben Kingsley sul red carpet dell’anteprima di Shang-Chi non stupisce di certo: del resto l’attore è stato l’interprete di Trevor Slattery, il falso Mandarino che ha tenuto Tony Stark in scacco per buona parte di Iron Man 3, rivelandosi poi per un truffatore. Nel corto All Hail the King, risalente all’uscita di Thor: The Dark World, scopriamo che il vero Mandarino fa evadere di prigione Trevor per potergli parlare. Da allora sono passati diversi anni e non ci si aspettava che il personaggio sarebbe stato ripreso da future iterazioni del Marvel Cinematic Universe.

Sir Ben Kingsley with fans at the World Premiere of #ShangChi pic.twitter.com/RsIAjqYFEk — Shang-Chi (@shangchi) August 17, 2021

Our amazing cast and crew of #ShangChi and the Legend of the Ten Rings at the World Premiere! ✨ pic.twitter.com/srqKBL7YHV — Shang-Chi (@shangchi) August 17, 2021

Invece, a quanto pare, Shang-Chi sarà terreno fertile per i camei di personaggi provenienti da altri film: già nei trailer abbiamo potuto vedere non solo Wang da Doctor Strange ma addirittura Abominio da L’incredibile Hulk del 2008. Erano circolate voci sulla presenza di Trevor all’interno del film di Shang-Chi, voci ora indirettamente confermate dalla presenza di Kingsley all’anteprima.

La sola presenza, difatti, potrebbe solo indicare un’ospitata della serata o, perché no, un piccolo cameo; il fatto è che non solo l’attore inglese ha sfilato sul red carpet, ma è stato immortalato, in foto ufficiali in posa, insieme al resto del cast principale, onore improbabile se non avesse una parte nel film minimamente importante.

Non c’è stata alcuna conferma ufficiale, ma le foto con l’attore sono state pubblicate dai canali ufficiali, quindi sembra davvero una cosa palese. Presto avremo la conferma o la smentita della cosa, ad ogni modo.

