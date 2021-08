Scarlett Johansson protagonista del prossimo film di Wes Anderson

Scarlett Johansson, probabilmente, non lavorerà più con Disney, o perlomeno, non nel prossimo futuro, ma di certo non resterà con le mani in mano: difatti è ufficialmente entrata nel cast del prossimo film di Wes Anderson, che come al solito si prospetta ricchissimo.

Siamo in attesa di poter vedere The French Dispatch, dall’11 novembre al cinema dopo un fenomenale exploit al Festival di Cannes, ma siamo anche già in febbrile attesa di carpire nuovi dettagli sul prossimo film del regista, le cui riprese avverranno in Spagna e presenterà, naturalmente, un cast grandissimo e prestigioso. Sarà difficile superare quanto fatto con The French Dispatch, ma i primi nomi già valgono il biglietto: Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Bill Murray sono di ritorno, oltre ai recentemente annunciati Tom Hanks e Margot Robbie.

Per Johansson non si tratterà della prima collaborazione col regista statunitense, dato che ha già lavorato con lui prestando la voce per L’isola dei cani, del 2018, ma in quel caso si trattava di doppiaggio su un film d’animazione, non di un live action.

