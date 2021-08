Samsung Galaxy S22: un insider anticipa i primi dettagli

In seguito al reveal dei Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 arrivato durante l’evento Samsung Unpacked, si parla già dei nuovi dispositivi a cui la compagnia starebbe lavorando, ovvero la serie Galaxy S22. Stando alle speculazioni, questa sarebbe pronta al debutto già nel mese di gennaio 2022, salvo rinvii. Tuttavia, il noto tipster Ice Universe si è già espresso sulla questione, fornendoci i dettagli principali dei dispositivi.

Si parla del Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, ma c’è da dire che ovviamente, nonostante il leaker in questione abbia una scia di corrette previsioni dietro di sé a fornire autorevolezza al tutto, non siamo per il momento davanti a informazioni in qualunque modo confermate. Vediamo quindi insieme quanto emerso per ognuno degli attesi dispositivi, sperando che le relative date d’uscita siano vicine come sembra.

Partendo dai display, Ice Universe ha parlato di un LTPS FHD+ da 6,06 pollici per l’S22, con le dimensioni che arrivano 6,55 pollici per la versione Pro. L’Ultra dovrebbe invece offrire un pannello da 6,81 pollici LPTO con risoluzione QHD+. In tutti e tre i casi si parla di 120 Hz per quanto riguarda il refresh rate.

Passando alle fotocamere, dovremmo trovare un setup da 50 MP + 12 MP + 12 MP per i primi due, con una principale che presenterebbe un’apertura di f/1,55, la seconda grandangolare e la terza zoom ottico 3x. Anche in questo caso, l’Ultra si differenzia molto, visto che ci troveremmo davanti a una camera da 108 MP come principale grandangolare, e uno zoom ottico fino a 10x per la terza.

Pare che la batteria sarà di 3.800mAh per il primo modello, di 4.600mAh per il Samsung Galaxy S22+ e di 5.000mAh per l’Ultra. Un recente leak, ripreso da Gizmochina, ha parlato del supporto al fast charging fino a 65W, mentre il tipster Tron suggeriva che la serie sarebbe stata equipaggiata con il SoC Snapdragon 898 per tutti i mercati e con l’Exynos 2200 e la GPU AMD mRDNA in alcune regioni selezionate.