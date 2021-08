Razer presenta i nuovi upgrade per le tastiere

Razer è da tempo leader nel settore dei videogiochi per via non solo delle potenzialità dei propri prodotti per quanto concerne funzionalità e qualità dei dispositivi in sé per sé, ma anche grazie ai design di successo che la compagnia riesce spesso a presentare. L’azienda ha confermato di aver allargato notevolmente la propria gamma di accessori, presentando 3 novità particolarmente interessanti che faranno felici tutti gli utenti che vorranno abbellire le proprie tastiere meccaniche.

Si parte innanzitutto dal set Razer PBT Keycap + Coiled Cable Upgrade, che al prezzo di 59,99€ offre 120 pulsanti di plastica dura e un cavo da USB C a USB A. Sono disponibili le colorazioni nera, bianca, verde e rosa, e grazie al design permettono agli RGB di splendere al massimo, non trascurando anche questo dettaglio all’infuori del semplice abbellimento esterno. Nonostante Gizmodo abbia fatto notare che alcuni layout non sono supportati, come quello della BlackWidow 3 Mini, la maggior parte dovrebbe essere pienamente compatibile con il set.

Si passa poi all’upgrade dei Phantom Keycap, il quale è disponibile al prezzo di 39,99 nelle colorazioni bianca e nera. Questi offrono la metà inferiore traslucida e si abbinano in particolar modo con i dispositivi retroilluminati. Troviamo in questo caso la plastica ABS, e un totale di 128 pulsanti, che strizzano l’occhio anche ai layout meno comuni. Si finisce con i nuovi poggiapolsi acquistabili per 39,99€, per tastiere con e senza tastierino numerico, che si presenta con il fine di migliorare il comfort dei prodotti durante l’utilizzo grazie al memory foam.

È possibile procedere con l’acquisto di ognuno degli articoli attraverso il sito ufficiale della compagnia (lo trovate al seguente link), e come confermato a partire dall’11 settembre questi verranno offerti anche da ulteriori retailer, presumibilmente a prezzi simili a quelli già confermati.