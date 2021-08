Bob Ross: arte, tradimento e avidità, teaser trailer per il film Netflix

Un trailer che preannuncia di svelare un mistero il 25 agosto: quello di Bob Ross, celebre pittore paesaggistico e conduttore televisivo protagonista del docufilm Bob Ross: arte, tradimento e avidità, in arrivo su Netflix.

Questa la sinossi ufficiale:

Bob Ross: arte, tradimento e avidità racconta l’incredibile storia inedita del pittore paesaggista e conduttore del programma televisivo The Joy of Painting. Con i suoi modi gentili l’amante della natura Bob Ross ha spinto tutti quelli che hanno incrociato la sua strada a dare spazio alla creatività e a credere in se stessi, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Noto per aver detto che gli errori sono solo piacevoli incidenti, l’artista ha portato grande gioia al mondo per decenni. Ma dietro alla caratteristica capigliatura, alla voce rilassante e ai dipinti nostalgici c’è un mistero che molti devono ancora scoprire.

Leggi anche: