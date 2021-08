Apple Watch Series 7 si mostra nei primi render leakati

Come spesso avviene per i dispositivi in uscita, anche se non ancora annunciati dalle compagnie, dei leak in rete ci forniscono una panoramica completa relativa a quello che potremo aspettarci. Questa volta, si tratta di un render in CAD fornitoci dalle pagine di 91Mobiles, il quale è tuttavia più che indicativo, e considerando che si tratta di materiale non ufficiale va senza dubbio preso con le pinze fino a che la compagnia non parlerà in maniera approfondita della serie in questione.

Dalle foto mostrate si intravede un bracciale con spigoli smussati, un display particolarmente grande per via delle cornici ridotte e speaker alquanto grandi, atti a migliorare notevolmente le capacità sonore della nuova serie di device. Gli utenti dovrebbero essere in grado di munirsi del dispositivo acquistandolo nelle dimensioni da 40 mm o 44 mm, con un display da 1,8 pollici in quest’ultimo caso.

Stando a quanto mostrato inoltre, pare che i sensori siano fondamentalmente gli stessi visti con l’Apple Watch Series 6, anche se non ci sono ancora novità relative a come Apple potrebbe aver migliorato il sistema operativo dedicato e i vari software. Il dispositivo dovrebbe essere 1,7 mm più piccolo rispetto alla scorsa serie.

Seppur non confermato, il leak in questione è in accordo con quanto dichiarato da un report di Jon Prosser quest’anno, come anche del giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Staremo a vedere quali saranno le novità che l’azienda presenterà, considerando che questi mesi potrebbero essere particolarmente pregni di novità per il colosso, che non ha ancora avuto modo di parlarci degli iPhone 13.

Speriamo che l’evento di settembre, sempre che venga confermato da parte della compagnia, sia ricco di nuovi annunci, vi abbiamo parlato delle considerazioni rilasciate dagli analisti nell’approfondimento che trovate al seguente link.