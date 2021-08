iPhone 13 presentati a settembre, parola degli analisti

Come emerso da delle recenti analisi di mercato, gli utenti che desidererebbero passare a iPhone 13 non sono per nulla pochi, e sembra infatti che Apple potrebbe rispettare la tradizione che mantiene ormai da svariati anni, e presentare la sua nuova famiglia di gioiellini già nel mese di settembre 2021, con un debutto ovviamente particolarmente vicino. Abbiamo già avuto modo di parlare del tutto per molto tempo, considerando i molti leak arrivati, ma purtroppo non ci sono ancora dettagli ufficiali che possano confermare il tutto.

A fornirci l’informazione, ovviamente anche in questo caso che dovrà essere confermata da parte della compagnia, sono stati gli analisti di TrendForce, i quali hanno tra le altre cose alimentato la voglia dei fan di scoprire cos’ha in serbo Apple per loro. Nonostante la pandemia e la mancanza di scoperte, pare che la società di Cupertino potrebbe comunque riuscire a offrire sufficienti modelli alla sua community di appassionati, sfruttando al massimo i propri mezzi per non far pesare la situazione mondiale.

Tempo a dietro vi avevamo già infatti parlato del fatto che all’incirca un utente ogni due desidererebbe munirsi di uno dei nuovi iPhone, che tra le altre cose – ancora per quest’anno – dovrebbero includere il modello mini nel proprio palinsesto. Stando a diversi report, Apple si sbarazzerà di questo solo in futuro, magari con la serie 14, ma anche in questo caso tutto è da confermare.

Restiamo di conseguenza per il momento in attesa di comunicazioni ufficiali che possano sbloccare la curiosa e misteriosa situazione, visto che da parte del colosso ancora tutto tace. Ovviamente, nel caso in cui la reale data dell’evento fosse nel mese di settembre, un nuovo annuncio sarebbe particolarmente vicino, e non sarà quindi necessario aspettare molto tempo prima di poter scoprire la verità sulla faccenda.