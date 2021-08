Uno youtuber vuole diventare governatore della California: ha poche possibilità, ma non è impossibile

Il prossimo governatore della California potrebbe essere uno youtuber, ma non del tipo che stai pensando. Kevin Paffrath ha accumulato una fortuna grazie ai suoi video. Con la sua carriera su YouTube – dove si occupa di real estate e finanza – ha fatturato oltre 10 milioni di dollari in poco tempo.

A 29 anni, Paffrath ora vuole costruirsi una carriera nella politica. Puntando fin da subito in alto. I californiani saranno chiamati a votare un elezione di Recall per il governatore della California il prossimo 14 settembre. Oggi la carica è occupata dal democratico Gavin Newsom.

Paffrath è a sua volta un centrista democratico e nel 2020 ha dato il suo supporto a Joe Biden. Per trasformare il suo sogno in realtà, lo youtuber dovrà per forza di cose sfidare l’attuale governatore, ma le sue chance sono piuttosto basse.

Quando i californiano andranno alle urne a settembre, dovranno indicare se vogliono che l’attuale governatore termini il suo mandato in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale. In caso positivo, verrà eletto il candidato con maggiori voti. Sono già in 46 i candidati che vogliono sfidare Newsom, ben nove sono del suo stesso partito. Il Partito democratico ufficialmente suggerisce ai suoi elettori di votare no alla proposta di revoca del mandato e di lasciare in bianco la parte della scheda dove andrebbe indicato un possibile nuovo governatore.

Difficilmente Newsom perderà, ma in questo scenario l’elezione dello youtuber diventerebbe molto probabile. Un sondaggio di questo mese lo indica come la prima scelta degli elettori.

Se con il passare delle settimane l’ipotesi di un recall iniziasse a diventare anche solo vagamente plausibile, il partito democratico dovrebbe per forza indicare un secondo candidato da sostenere, modificando le sue attuali indicazioni di voto. “Siamo i primi nei sondaggi, la speranza è che il partito indichi me”, ha detto Kevin Paffrath alla CNBC. Oggi solo il 36% degli elettori è a favore della sostituzione di Newsom.

Nel frattempo lo youtuber sta continuando la sua campagna – con i mezzi limitati che la legge gli consente -, anche con l’uso di strumenti di marketing non convenzionali. Ad esempio ha prodotto un’app chiamata Meet Kevin. Attualmente sta spendendo la maggior parte del budget in marketing via SMS e la sua presenza nei media aumenta di giorno in giorno.

Gli Stati Uniti d’America hanno già avuto diverse celebrity elette alla carica di governatore di uno Stato. Dopo aver avuto diversi attori di hollywoord e perfino un wrestler della WWE, forse gli USA sono pronti per il primo youtuber governatore.