Twitter: il nuovo design è un incubo per astigmatici e autistici, il social fa marcia indietro

Twitter fa marcia indietro: rivedrà i recenti cambiamenti introdotti al design della UI, dopo le forti proteste degli utenti. Venerdì scorso il social aveva annunciato alcune modifiche al design dell’interfaccia utenti, riguardavano soprattutto il contrasto dei bottoni rispetto allo sfondo.

Ma il risultato è stato disastroso: il nuovo contrasto introdotto da Twitter avrebbe, di fatto, danneggiato più utenti di quanti ne abbia aiutato. Diversi iscritti al social network hanno lamentato forti mal di testa e, in alcuni casi, perfino un forte senso di nausea.

Il nuovo pacchetto di modifiche introdotte dal social include il nuovo font Chirp, un maggiore contrasto dei colori, meno sfondi con gradazioni tendenti al grigio e meno linee per dividere i diversi contenuti. “Rimuovere le linee e rendere i colori più accesi ha reso la navigazione piuttosto fastidiosa”, ha spiegato un utente autistico, che ha poi aggiunto: “Inoltre, il font sembra ok se lo guardo da vicino, ma se navigo sul sito per un lungo periodo, per qualche ragione, mi si offusca la vista. Spero con tutto me stesso che si tratti solamente di una pessima beta”.

Il nuovo font avrebbe creato diversi problemi anche agli utenti astigmatici. “Non riesco a leggere nulla senza procurarmi un forte mal di testa”, ha spiegato un altro utente.

Twitter ha già annunciato di voler nuovamente cambiare il contrasto tra sfondo e pulsanti dei post, l’azienda si è anche scusata con gli utenti danneggiati dai nuovi cambiamenti.