Twitter ha cambiato font in gran segreto: è un’invenzione del social

Twitter ha cambiato font. Si chiama Chirp, cinguettio, ed è stato commissionato dal social network. L’annuncio di un nuovo font era arrivato lo scorso gennaio, a cui sono seguiti mesi di silenzio. In queste ore, a gran sorpresa, Chrip è diventato il font di default per un gran numero di utenti. In poco tempo dovrebbe venire visualizzato correttamente da tutti.

twitter is testing out a new (i assume) commissioned typeface, it's currently rolled out on my priv account. the typeface is called "chirp serif," and the current fonts being used are chirp black, chirp bold, and chirp regular.

[new] chirp serif v.s. [default] segoe UI pic.twitter.com/QwWp4za19J — 𝇗𝇐𝇓𝇛𝆊𝆒 (@BOVINEDREAMZ) May 10, 2021

Almeno inizialmente, il nuovo font dovrebbe essere disponibile esclusivamente nella versione web del social. Più avanti, chiaramente, arriverà anche sulle app ufficiali per iOS e Android.

Posto che chi vi scrive non saprebbe distinguere le differenze tra il Times New Roman e il Century Ghotic, vale la pena di affidarsi alla descrizione di Phone Arena:

La distinzione tra il vecchio e il nuovo set di caratteri varia. Ad esempio, quando si guarda ad alcune delle intestazioni in grassetto, è un po’ più difficile individuare la nuova versione delle forme delle lettere (alcuni aspetti di ciò che vedi in questi due screenshot, ad esempio, potrebbero venire influenzati dal device che stai usando), ma il nuovo carattere è palesemente distinto e si vede – non a caso oggi moltissimi, tra utenti e testante, hanno notato e segnalato il cambiamento senza difficoltà. Twitter dice che si basa su una miscela di stili, dal gotico americano all’European Grotesque. Un mix in grado di creare un “equilibrio tra disordinato e tagliente” che è sia serio che divertente.

Se siete ancora confusi vi veniamo ulteriormente incontro con tutto il materiale che ci è possibile allegare. Traete voi le vostre conclusioni:

Twitter’s new “Chirp” font contains a ligature that turns [CHIRPBIRDICON] into the Twitter logo https://t.co/TgCRi804iK pic.twitter.com/SYDczXCBM5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 28, 2021

Il font si suddivide in Chirp Bold, Chirp Regular e Chirp Black. Fino ad oggi la versione web di Twitter ha sempre usato il font Segoe UI. Non si tratta solo del nuovo font dei tweet, Twitter userà il font ‘Chirp’ anche per il resto dei suoi brodotti, oltre che per la sua comunicazione ufficiale e per le campagne di marketing. Insomma, sarà a tutti gli effetti parte della strategia di branding dell’azienda.

Per il momento Twitter non ha ancora ufficializzato il debutto del nuovo font, tant’è che sul blog ufficiale della compagnia non c’è ancora nessuna menzione del cambiamento.