Google Play Games ha una nuova dashboard con Android 12

Come confermato, l'arrivo di Android 12 permetterà l'arrivo di una nuova dashboard per i Google Play Games, il che potrà fare felici moltissimi utenti.

Con l’arrivo della nuova Beta di Android 12, moltissimi utenti stanno facendo il possibile per scoprire tutte le novità che l’aggiornamento – in maniera quasi segreta – offre in anteprima, e che di conseguenza potrebbero con ottime probabilità arrivare nella versione finale del sistema. Si parla questa volta di una nuova dashboard dedicata nello specifico a Google Play Games, la quale verrebbe integrata e risulterebbe particolarmente comoda per gli utenti mentre questi giocano a un qualunque titolo presente su mobile.

Parliamo infatti di un’integrazione diretta che migliorerebbe di molto le funzionalità a cui i giocatori avrebbero modo di accedere con solamente un paio di tocchi, e che dalle prime foto sembra anche particolarmente intuitiva. Il tutto è stato avvistato, come riportato da 9to5Google, dal team di XDA-Developer all’interno del più recente update v2021.07.28550 di Google Play Games, e dalla foto presente qui di seguito si evince che questo funziona attraverso un menu pop-up.

Ovviamente, non tutti gli utenti possono ancora usufruire della nuova funzionalità, visto che è necessario partecipare alla beta 4 di Android 12 per poter sfruttare questo e ulteriori nuovi cambiamenti. All’interno della dashboard si nota la presenza di un’icona espandibile dedicata al profilo e ai progressi degli Achievement, come anche una scorciatoia impossibile da non notare per le live di YouTube e ulteriori novità alquanto interessante.

Stando a quanto spiegato, per il momento si tratta di una funzionalità presente solamente all’interno di alcuni titoli certificati e in grado di funzionare correttamente, come ad esempio Call of Duty: Mobile, ed è probabile che con il consolidamento della feature questa risulti sempre più presente nella maggior parte dei giochi presenti sul Play Store. Staremo a vedere se il tutto migliorerà nel corso dei prossimi mesi, e anche la versione finale di Android 12 presenterà la suddetta novità (com’è facile immaginare).