Google Pixel Fold: il pieghevole è già in cantiere?

Il mercato degli smartphone pieghevoli ha ormai preso piede da diversi anni, ma i produttori – specialmente in questo periodo – si stanno concentrando in particolar modo sulle potenzialità di questi dispositivi, che sembra siano sempre più pronti a diventare lo standard. Ne abbiamo avuto una prova durante il recente Samsung Unpacked, in cui il colosso ha presentato i suoi nuovi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 (a questo link il nostro approfondimento), e pare che però questa volta la competitor arrivata sia particolarmente agguerrita e pericolosa.

Parliamo infatti di Google, che stando a un nuovo report avrebbe in cantiere l’annuncio del nuovissimo smartphone Google Pixel Fold. In seguito al debutto della Beta 4 di Android 12, arrivata proprio recentemente, alcuni sviluppatori – come riportato sulle pagine di GizChina – hanno scovato molteplici dettagli. Parliamo di nomi in codice per i nuovi device, ovvero Oriole, Raven, Passport, Slider, due dei quali sono già stati svelati. Oriole e Raven sono infatti i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ve ne abbiamo parlato approfonditamente qui, ma resta ancora celato il mistero che avvolge gli altri due nomi.

Stando ai report però, Passport sarebbe il nome in codice di un dispositivo pieghevole, che risulterebbe essere proprio quello che prenderebbe il nome di Google Pixel Fold, con un debutto previsto per l’autunno 2021. Sembra che anche questo potrebbe essere alimentato grazie al nuovo chip Tensor, in grado di offrire apparentemente ottime performance anche per il device più avanzato.

Non abbiamo purtroppo per il momento ulteriori dettagli, e non sappiamo di conseguenza quando Google potrebbe finalmente mostrare il suo pieghevole, sempre che l’azienda stia lavorando per davvero a questo. Ovviamente, la data più gettonata fra le speculazioni è quella che ci vedrà scoprire ogni dettaglio in merito al Pixel 6, e sembra che per fortuna non mancherà molto prima di poter sapere ogni dettaglio sulla faccenda.