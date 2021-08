Asus ROG 5S e 5S Pro annunciati ufficialmente: ecco tutte le differenze con il ROG 5

Asus ha presentato le versioni mid-gen dei suoi smartphone da gaming, si chiamano Asus Rog 5s e Asus Rog 5s Pro. Montano un chip più moderno, il SoC Snapdragon 888+ che dispone di più TOPS rispetto ai precedenti smartphone.

Per il resto, la filosofia non cambia: parliamo di uno dei migliori, se non il migliore, smartphone da gaming sul mercato, segmento che, anche grazie alla diffusione dei servizi di cloud gaming, sta diventando sempre più popolare e apprezzato dai consumatori.

Il SoC Snapdragon 888+ dispone di un core principale Cortex X1 da 3,0 GHz e di AI Engine. 32 TOPS contro i 26 TOPS visti sullo Snapdragon 888 del Rogphone 5.

Ma non è l’unico passo in avanti: i nuovi ROG Phone 5S garantiscono anche una latenza del touchscreen di 24ms netti, contro i 24,3 ms del modello precedente.

Entrambi gli smartphone dispongono di uno schermo da 6,78 pollici. È un pannello Super AMOLED con risoluzione FHD+ e 800 nits di luminosità. Ovviamente non manca un refresh rate estremamente elevato da 144Hz. La frequenza di campionamento del tocco è di 360Hz (notevole passo in avanti rispetto ai 300Hz del precedente modello).

Cosa cambia dunque tra le due versioni del 5S? Poco: il ROG Phone 5S ha un display PMOLED sul retro oltre a due sensori tattili per avere maggiore controllo durante le sessioni di gaming.

Sarà disponibile in diversi tagli di memoria: 8/128 GB, 12/256GB, 16/256GB e 18/512GB.

Per il momento conosciamo solo i prezzi taiwanesi:

ASUS ROG Phone 5s con 16 GB + 256 GB: 29.990 dollari taiwanesi (915 euro)

ASUS ROG Phone 5s con 18 GB + 512 GB: 33.990 dollari taiwanesi (1040)

ASUS ROG Phone 5s Pro con 18 GB + 512 GB: 37.990 dollari taiwanesi (1160)

Vi aggiorneremo non appena verranno comunicati i prezzi italiani.