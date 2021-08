My Hero Academia: il live action americano sarà diretto da Shinsuke Sato

Legendary ha svelato il nome del regista per il curioso progetto live action del popolare manga My Hero Academia: a dirigerlo sarà Shinsuke Sato.

Annunciato nel 2019, il live action di My Hero Academia è scomparso dai radar ormai da un po’, ma Legendary ha deciso di smuovere le acque con un annuncio interessante: a dirigerlo sarà Shinsuke Sato, noto in patria, al momento, grazie al film di successo Kingdom.

La particolarità di quest’annuncio riguarda il fatto che il film non sarà una produzione nipponica eventualmente esportata all’estero ma un’opera internazionale: sarà non solo il debutto all’estero del regista ma anche la prima volta che gli americani chiedono (come potrebbe sembrare logico, in fondo) a un cineasta nipponico di infondere la giusta anima al prodotto. Raramente, difatti, abbiamo visto produzioni occidentali tratte dai manga andare a buon fine, eccezion fatta per Battle Angel Alita.

La produzione è ancora a uno stadio iniziale e non ci sono date annunciate, ma Legendary sembra credere molto in questa soluzione, dato che Sato è ormai specializzato nel realizzare lungometraggi in live action tratti da manga, tra cui alcuni tratti da Gantz, Bleach, Inuyashiki e Death Note.

Questa la sinossi del manga originale:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità…

