Gianfranco D’Angelo addio: morto l’attore cult della comicità italiana

Avrebbe compiuto 85 anni il 19 agosto Gianfranco D’Angelo, volto notissimo della tv, del cabaret e del cinema comico anni ’70/’80. Viene a mancare oggi, nella sua Roma, uno dei personaggi simbolo di Drive-In e di un certo tipo di comicità spontanea e alla mano.

Dopo le prime esperienze lavorative da impiegato, negli anni ’60 comincia una carriera da cabarettista nei locali romani e milanesi, per poi approdare in RAI e divenire uno degli interpreti più riconoscibili delle commedie sguaiate degli anni settanta e ottanta, per poi legare indissolubilmente la sua immagine ai personaggi di Drive-In su Italia 1, di cui era mattatore insieme a Ezio Greggio, pur restando sempre attivo nel mondo del teatro.

