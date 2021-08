Doom Patrol: una lunga clip con Negative Man e Cyborg

Negative Man e Cyborg vanno a trovare Danny the Street nulla clip appena rilasciata da DC e tratta dalla serie tv Doom Patrol.

Doom Patrol è probabilmente la serie tv DC che si concede le maggiori stramberie, visto il cast di supereroi di cui è composto e i vari nemici e comprimari. Tra questi vi è anche il singolare Danny the Street, tra i personaggi più assurdi mai visti, presente in questa lunga clip con Negative Man e Cyborg.

La terza stagione della serie arriverà il 23 settembre, su HBO Max e vedrà il ritorno di Matt Bomer nei panni di Negative Man, Joivan Wade come Cyborg, Brendan Fraser nel ruolo di Robotman, oltre a new entry nel cast come Micah Joe Parker, Wynn Everett, Miles Mussenden, Anita Kalartha e Gina Hiraizumi.

Leggi anche: