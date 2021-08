Xiaomi svela un caricatore wireless da 100W con dissipazione ad aria

Xiaomi ha deciso nuovamente di gettarsi nel campo dei caricatori wireless verticali con dissipazione ad aria, come ha già fatto con dei precedenti dispositivi che supportavano la ricarica a 30W e 55W. Questa volta i numeri sono aumentati di molto, visto che parliamo di un modello pensato invece per i 100W, che sarà disponibile in Cina a partire dalla mattina del 16 agosto per 599 yuan (all’incirca 92 dollari).

Parliamo di un device dalla forma a piramide, alquanto elegante e in grado di mettere in mostra il dispositivo, anche se non per molto, considerando la velocità di ricarica impressionante che questo offre. Come riportato dalla compagnia e spiegato sulle pagine di GizChina, questo dovrebbe essere in grado di ricaricare il nuovo Mi Mix 4 (trovate a questo link il nostro approfondimento sullo smartphone) dallo 0 al 100% in soli 28 minuti, davvero impressionante se si considera la batteria da 4.500mAh che questo offre.

Come sempre, per attivare la ricarica veloce è necessario recarsi nelle impostazioni della batteria e scegliere la relativa opzione, sfruttando di conseguenza con i dispositivi Xiaomi la vera potenza del device in questione, almeno per quel che viene concesso dal proprio dispositivo. Grazie all’intelligenza artificiale, la ventola dedicata alla dissipazione del caricatore riesce a regolarsi automaticamente, evitando quindi di girare eccessivamente per bassi carichi di energia, e facendo il possibile per raffreddare il tutto quando viene invece stressata.

Ricordiamo ovviamente che, come avviene per diversi prodotti del colosso cinese (specialmente nell’ultimo periodo), non è detto che il nuovo caricatore arrivi nel nostro paese e possa quindi essere acquistato da tutti. Restiamo in attesa di scoprire se XIaomi deciderà di sorprenderci annunciando in futuro questa piacevole sorpresa, o magari avrà modo di presentare un nuovo modello simile con altrettanta o più capacità di ricarica per soddisfare ogni esigenza degli utenti.